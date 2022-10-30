Doğuma 40 gün kala ortaya çıktı! 8 aylık hamile olan Burcu Kara karnı burnunda görüntülendi! Son hali dikkat çekti! Hakim’in Ayşe’siydi...
Son olarak Hakim dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Burcu Kara'nın geçen aylarda ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Fırat Parlak ile 2016 yılında dünyaevine giren ve Ali Çınar adından bir oğlu olan Kara, karnı burnunda kameralara yansıdı. Hamileliği hakkında konuşan ve bebeğinin ismini ilk kez açıklayan Kara'nın son hali dikkat çekti. İşte 8 aylık hamile olan Burcu Kara'nın son hali...
30.10.2022 19:58 - Son Güncelleme: 30.10.2022 20:00
Haziran Gecesi, Milat gibi yapımlarda rol alan Burcu Kara, son olarak ATV ekranlarında yayınlanan Hakim dizisinde canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2016 yılında Fırat Parlak ile nikah masasına oturdu.
Fırat Parlak ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu, 2017 yılında ise Ali Çınar ismini verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı.