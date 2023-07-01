Doğum kilolarından eser yok! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son paylaşımı olay oldu Fahriye fitliğiyle göz doldurdu
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fahriye Evcen son paylaşımıyla olay oldu. Doğum kilolarından çok hızlı kurtulan Fahriye Evcen adeta göz doldurdu. İşte detaylar...
01.07.2023 13:51 - Son Güncelleme: 01.07.2023 13:51
Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.