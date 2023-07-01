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Doğum kilolarından eser yok! Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in son paylaşımı olay oldu Fahriye fitliğiyle göz doldurdu

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile görkemli bir düğün töreniyle dünyaevine girdi. 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Ocak ayında ise minik oğulları Kerem'e kavuştu. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Fahriye Evcen son paylaşımıyla olay oldu. Doğum kilolarından çok hızlı kurtulan Fahriye Evcen adeta göz doldurdu. İşte detaylar...

01.07.2023 13:51 - Son Güncelleme: 01.07.2023 13:51
Doğum kilolarından eser yok! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in son paylaşımı olay oldu Fahriye fitliğiyle göz doldurdu

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile dünyaevine girdi ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Doğum kilolarından eser yok! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in son paylaşımı olay oldu Fahriye fitliğiyle göz doldurdu

Çift geçtiğimiz Ocak ayında da ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına aldı.

Doğum kilolarından eser yok! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in son paylaşımı olay oldu Fahriye fitliğiyle göz doldurdu

Gözde çift sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Doğum kilolarından eser yok! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in son paylaşımı olay oldu Fahriye fitliğiyle göz doldurdu

Son olarak Fahriye Evcen Instagram'ının hikaye bölümünden bir paylaşım yaptıç

Doğum kilolarından eser yok! Burak Özçivit’in eşi Fahriye Evcen’in son paylaşımı olay oldu Fahriye fitliğiyle göz doldurdu

Evcen'in hamilelik kilolarından eser kalmadığı görüldü.

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