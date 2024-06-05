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Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni görüntüler! Eşi paylaştı sosyal medya onu konuştu! “En güzel anne adayı”

Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan Burcu Biricik, geçen aylarda bebek beklediğini duyurmuştu. Biricik'in eşi Emre Yetkin, doğuma günler kala ünlü oyuncunun karnı burnunda son halini paylaştı. Kısa sürede gündem olan Biricik için sosyal medyada "En güzel anne adayı" yorumu yapıldı. İşte Burcu Biricik'in son hali...

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 16:32 Güncelleme 05 Haziran 2024, 16:50
Doğum için gün sayan Burcu Biricik’ten karnı burnunda yeni görüntüler! Eşi paylaştı sosyal medya onu konuştu! “En güzel anne adayı” 1

Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan Burcu Biricik, geçen aylarda bebek beklediğini duyurmuştu.

Doğum için gün sayan Burcu Biricik’ten karnı burnunda yeni görüntüler! Eşi paylaştı sosyal medya onu konuştu! “En güzel anne adayı” 2

Geçen ay 35'inci yaşını dostlarıyla özel bir etkinlikte kutlayan oyuncu, burada kızının adını da açıklamıştı.

Güzel oyuncu Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni görüntüler

Doğum için gün sayan Burcu Biricik’ten karnı burnunda yeni görüntüler! Eşi paylaştı sosyal medya onu konuştu! “En güzel anne adayı” 3

Pastasında 'Luna' yazdığı görülen Burcu Biricik'in karnı burnunda son hali ortaya çıktı.

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