Doğum için gün sayan Burcu Biricik'ten karnı burnunda yeni görüntüler! Eşi paylaştı sosyal medya onu konuştu! “En güzel anne adayı”

Emre Yetkin ile 2016 yılında nikah masasına oturan Burcu Biricik, geçen aylarda bebek beklediğini duyurmuştu. Biricik'in eşi Emre Yetkin, doğuma günler kala ünlü oyuncunun karnı burnunda son halini paylaştı. Kısa sürede gündem olan Biricik için sosyal medyada "En güzel anne adayı" yorumu yapıldı. İşte Burcu Biricik'in son hali...