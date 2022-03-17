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Haberler Magazin Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi karnı burnunda paylaştı sosyal medya sallandı

Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi karnı burnunda paylaştı sosyal medya sallandı

Doğum için gün sayan Başak Dizer'in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi karnı burnunda paylaştı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016'da nikah masasına oturan stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer'in paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte Başak Dizer'in o paylaşımı...

17.03.2022 01:08 - Son Güncelleme: 17.03.2022 01:08
Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi karnı burnunda paylaştı sosyal medya sallandı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çifti geçen aylarda ise bebek müjdesi vererek hayranlarını sevindirmişti.

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Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi karnı burnunda paylaştı sosyal medya sallandı

Doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi karnı burnunda paylaştı sosyal medya sallandı

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı.

Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi karnı burnunda paylaştı sosyal medya sallandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi karnı burnunda paylaştı sosyal medya sallandı

Başar Dizer'in pozu birçok magazin sayfası tarafından da yayınlanarak binlerce yorum ve beğeni aldı.

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