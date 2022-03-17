Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ’un biricik eşi karnı burnunda paylaştı sosyal medya sallandı
Doğum için gün sayan Başak Dizer'in son haline bakın! Kıvanç Tatlıtuğ'un biricik eşi karnı burnunda paylaştı! Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 2016'da nikah masasına oturan stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Doğum için gün sayan ünlü çiften Dizer, karnı burnunda verdiği bir pozu Instagram hesabında yayınladı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer'in paylaşımı, sosyal medyayı salladı. İşte Başak Dizer'in o paylaşımı...
17.03.2022 01:08 - Son Güncelleme: 17.03.2022 01:08
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çifti geçen aylarda ise bebek müjdesi vererek hayranlarını sevindirmişti.