Doğukan Güngör Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu oyunculardan açıklama gecikmedi! Meğer Seray Kaya ile...
Doğukan Güngör, Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu, oyunculardan açıklama gecikmedi! Seray Kaya ile Doğukan Güngör sevgili mi merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Seray Kaya, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken ünlüler arasında. Genç oyuncu Doğukan Güngör ile baş başa görüntüsünün ortaya çıkması ile 'Seray Kaya'nın sevgilisi Doğukan Güngör mü' sorusu da beraberinde geldi. Doğukan Güngör'ün bir dönem rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.
05.05.2023 16:46 - Son Güncelleme: 05.05.2023 16:48
"SERAY KAYA İLE DOĞUKAN GÜNGÖR SEVGİLİ Mİ?"
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu, oyunculardan açıklama gecikmedi.
Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Doğukan Güngör yeni bir aşk haberiyle adından söz ettirdi.
ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterine hayat veren Seray Kaya, Doğukan Güngör ile baş başa görüntülendi.