Vav TV İzle
Haberler Magazin Doğukan Güngör Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu oyunculardan açıklama gecikmedi! Meğer Seray Kaya ile...

Doğukan Güngör Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu oyunculardan açıklama gecikmedi! Meğer Seray Kaya ile...

Doğukan Güngör, Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu, oyunculardan açıklama gecikmedi! Seray Kaya ile Doğukan Güngör sevgili mi merak ediliyor. ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakteri ile sevenlerinin karşısına çıkan Seray Kaya, oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken ünlüler arasında. Genç oyuncu Doğukan Güngör ile baş başa görüntüsünün ortaya çıkması ile 'Seray Kaya'nın sevgilisi Doğukan Güngör mü' sorusu da beraberinde geldi. Doğukan Güngör'ün bir dönem rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı ileri sürülmüştü.

05.05.2023 16:46 - Son Güncelleme: 05.05.2023 16:48
Doğukan Güngör Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu oyunculardan açıklama gecikmedi! Meğer Seray Kaya ile...

"SERAY KAYA İLE DOĞUKAN GÜNGÖR SEVGİLİ Mİ?"

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör, Bir Küçük Gün Işığı'nın Elif'iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu, oyunculardan açıklama gecikmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğukan Güngör Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu oyunculardan açıklama gecikmedi! Meğer Seray Kaya ile...

Geçtiğimiz haftalarda rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Doğukan Güngör yeni bir aşk haberiyle adından söz ettirdi.

Doğukan Güngör Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu oyunculardan açıklama gecikmedi! Meğer Seray Kaya ile...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'nda Elif karakterine hayat veren Seray Kaya, Doğukan Güngör ile baş başa görüntülendi.

Doğukan Güngör Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu oyunculardan açıklama gecikmedi! Meğer Seray Kaya ile...

AŞK İDDİALARINA YANIT!

Çıkan görüntü sonrası Kaya ile Güngör arasında aralarında "Yeni bir ilişki mi başladı?" sorusu sorulmaya başladı. İki taraftan da aynı açıklama geldi.

Doğukan Güngör Bir Küçük Gün Işığı’nın Elif’iyle fena yakalandı! O kare ifşa oldu oyunculardan açıklama gecikmedi! Meğer Seray Kaya ile...

"AŞK YOK ARKADAŞIZ"

Snob Magazin'de yer alan bilgiye göre; Kaya da Güngör de arkadaş olduklarını ve aralarında şu an bir ilişkinin bulunmadığını belirtti.

SON DAKİKA