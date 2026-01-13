DM kutusundan gelen şans! A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu’nun bir mesajla değişen hayatı

PODCAST CANLI YAYIN

A.B.İ.'nin Çağla'sı Afra Saraçoğlu'nun bir mesajla değişen hayatı

Bu akşam atv ekranlarında perde açan A.B.İ. dizisinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu, milyonları ekrana kilitlemeye hazırlanırken; başarısının ardındaki o mucizeyle herkesi şaşırttı! Meğer bugün Türkiye'nin konuştuğu o isim, bir dönem annesinin Özcan Deniz'e attığı tek bir sosyal medya mesajıyla, Eskişehir'den yola çıkıp zirveye yürümüş! İşte keşfedilme hikayesinden yeni rolünün bilinmeyenlerine kadar film tadındaki o dev yolculuğu!

Giriş Tarihi:
📩 ÖZCAN DENİZ'İN PAYLAŞIMI HER ŞEYİ BAŞLATTI!

Yıllar önce ünlü müzisyen ve oyuncu Özcan Deniz, yeni film projesi için Nurgül Yeşilçay ile çekildiği bir fotoğrafı "Başladık biz" notuyla paylaştı. Bu paylaşım, o sırada arayıştan habersiz olan bir ailenin hayatını değiştirecekti.

"İkinci Şans" filminde Yeşilçay'ın kızını oynaması için renkli gözlü bir genç yetenek arayan Deniz'e, beklediği mesaj hiç tanımadığı birinden geldi.

📲 "ARAYIŞTAN HABERSİZ ATILDI!"

Afra Saraçoğlu'nun annesi, ekipte böyle bir cast arayışı olduğunu bilmeden Özcan Deniz'e sosyal medya üzerinden bir mesaj gönderdi. Bu samimi mesaj kısa sürede karşılık buldu ve Afra deneme çekimlerine davet edildi.

Annesinin mesaj atmasını ve Deniz'in dönüş yapmasını "büyük bir şans" olarak nitelendiren yıldız, deneme çekimlerinin ardından başrolü kaptı ve kariyerine dev isimlerle omuz omuza başladı.

🎤 O GÜNLERİ BİR DE AFRA'DAN DİNLEYELİM!

Saraçoğlu, verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatıyor: "Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum"

🌟 ZİRVEYE UZANAN YOL: FAZİLET HANIM'DAN A.B.İ.'YE!

İlk filmiyle dikkatleri üzerine çeken Saraçoğlu; Kötü Çocuk, Fazilet Hanım ve Kızları, İyi Oyun, Aşk Bu Mu? ve Yalı Çapkını projelerinde yer aldı.

Şimdi ise Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştığı, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği A.B.İ. dizisinde Çağla karakteriyle yeni bir sayfa açıyor.

🛡️ "ÇAĞLA, SEÇİMLERİYLE DEĞİŞİME ÇOK AÇIK"

Yeni projesini anlatan başarılı oyuncu, hayat verdiği Çağla karakterini şu sözlerle özetliyor: "Çağla, yaralarının etrafında kendisini ve ailesini korumaya çalışan genç bir kadın. Çok katmanlı bir karakter ve değişime çok açık. Ben de seçimleriyle hangi yöne gideceğini görmeyi bekliyorum"

Dizinin derinliğine de değinen Afra; "Ailenin hem gücümüz hem de güçsüzlüğümüz olduğunu izleyecekler" diyerek bu akşamki büyük randevunun şifrelerini veriyor.

🎥AFRA SARAÇOĞU FİLMLERİ

2016 İkinci Şans - Çiçek

2017 Kötü Çocuk - Kayla

2018 İyi Oyun - Ada

2018 Aşk Bu Mu? - Gülüm

🎬AFRA SARAÇOĞLU DİZİLERİ

2017-2018 Fazilet Hanım ve Kızları - Ece Çamkıran

2019 Kardeş Çocukları - Hayat Çetin

2020 Öğretmen - Gizem Bozkurt

2022-2025 Yalı Çapkını - Seyran Şanlı Korhan

2026-günümüz A.B.İ. - Çağla Öncü

Fotoğraflar: atv, sosyal medya

