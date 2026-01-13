DM kutusundan gelen şans! A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu’nun bir mesajla değişen hayatı

🎤 O GÜNLERİ BİR DE AFRA'DAN DİNLEYELİM!

Saraçoğlu, verdiği bir röportajda o günleri şöyle anlatıyor: "Özcan Deniz, sosyal medya hesabından Nurgül Yeşilçay ile fotoğrafını paylaşıyor ve 'başladık biz' yazıyor. Bunun üzerine annem mesaj atıyor. Annem Nurgül Abla'nın kızını canlandıracak renkli gözlü bir kız aradıklarını bilmeden atıyor mesajı. Sonra beni arıyorlar işte... Ben bunu çok büyük bir şans olarak değerlendiriyorum"