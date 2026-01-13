DM kutusundan gelen şans! A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu’nun bir mesajla değişen hayatı
Bu akşam atv ekranlarında perde açan A.B.İ. dizisinin Çağla'sı Afra Saraçoğlu, milyonları ekrana kilitlemeye hazırlanırken; başarısının ardındaki o mucizeyle herkesi şaşırttı! Meğer bugün Türkiye'nin konuştuğu o isim, bir dönem annesinin Özcan Deniz'e attığı tek bir sosyal medya mesajıyla, Eskişehir'den yola çıkıp zirveye yürümüş! İşte keşfedilme hikayesinden yeni rolünün bilinmeyenlerine kadar film tadındaki o dev yolculuğu!
Giriş Tarihi: