Diziden aşk çıktı paylaşımlar kafaları karıştırdı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cephesi durdu durdu bombayı patlattı eğer doğruysa...
Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ancak bu kez konu Pınar Deniz değil ablası Huri Deniz. Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'in kalbini bakın kime kaptırdığı iddia edildi. İşte o iddianın tüm detayları...
11.04.2023 15:28 - Son Güncelleme: 11.04.2023 15:28
Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ile gündeme geldi.