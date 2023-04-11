RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Diziden aşk çıktı paylaşımlar kafaları karıştırdı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cephesi durdu durdu bombayı patlattı eğer doğruysa...

Diziden aşk çıktı paylaşımlar kafaları karıştırdı! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz cephesi durdu durdu bombayı patlattı eğer doğruysa...

Başrolünü Kaan Urgancıoğlu ile paylaştığı Yargı dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ancak bu kez konu Pınar Deniz değil ablası Huri Deniz. Güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Pınar Deniz'in kardeşi Huri Deniz'in kalbini bakın kime kaptırdığı iddia edildi. İşte o iddianın tüm detayları...

11.04.2023 15:28 - Son Güncelleme: 11.04.2023 15:28
Diziden aşk çıktı paylaşımlar kafaları karıştırdı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz cephesi durdu durdu bombayı patlattı eğer doğruysa...

Yargı dizisinde hayat verdiği 'Ceylin' karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz, ablası Huri Deniz ile gündeme geldi.

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Diziden aşk çıktı paylaşımlar kafaları karıştırdı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz cephesi durdu durdu bombayı patlattı eğer doğruysa...

Pınar Deniz bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor.

Diziden aşk çıktı paylaşımlar kafaları karıştırdı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz cephesi durdu durdu bombayı patlattı eğer doğruysa...

Bu kez ablası hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Diziden aşk çıktı paylaşımlar kafaları karıştırdı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz cephesi durdu durdu bombayı patlattı eğer doğruysa...

Gossip Pasta'da yer alan detaya göre Huri Deniz, Yargı'dan bir oyuncuyla aynı yerde paylaşım yaptı.

Diziden aşk çıktı paylaşımlar kafaları karıştırdı! Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz cephesi durdu durdu bombayı patlattı eğer doğruysa...

Hal böyle olunca dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

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