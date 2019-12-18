Dizide Saniye ile evli ama... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi ortaya çıktı

ATV ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı gün olan Perşembelere damga vurmaya devam ediyor. Bu bağlamda dizi de yer alan karakter is merak konusu oldu. Bunlardan biri ise Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat oldu. Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri. Özellikle Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler çok şaşırıyor. Dizide ortalığı karıştıran Saniye ile evli olan Bülent Polat gerçekte bir öğretmen ile evli. Bülent Polat, 1.71 metre boyunda, 70 kilo ve ve Balık burcudur. Ayrıca 2015'te öğretmen Duygu Şenoğlu ile evlenen Polat, 2016'da Doğa adında bir kız çocuğu babası oldu. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

18.12.2019 14:10 - Son Güncelleme: 18.12.2019 15:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





