GaleriMagazin

Dizide Saniye ile evli ama... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi ortaya çıktı

ATV ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı gün olan Perşembelere damga vurmaya devam ediyor. Bu bağlamda dizi de yer alan karakter is merak konusu oldu. Bunlardan biri ise Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat oldu. Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri. Özellikle Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler çok şaşırıyor. Dizide ortalığı karıştıran Saniye ile evli olan Bülent Polat gerçekte bir öğretmen ile evli. Bülent Polat, 1.71 metre boyunda, 70 kilo ve ve Balık burcudur. Ayrıca 2015'te öğretmen Duygu Şenoğlu ile evlenen Polat, 2016'da Doğa adında bir kız çocuğu babası oldu. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…

18.12.2019 14:10 - Son Güncelleme: 18.12.2019 15:27
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide cazgır Saniye ile evli ama...

ATV ekranlarında kısa sürede Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukruova'nın her oyuncusu merak ediliyor. Onlardan biri de Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, özel hayatını gizli tutan isimlerden biri. Dizide cazgır mı cazgır Saniye ile evli olan Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka bir profil çiziyor. 8 Mart 1979'da Tunceli'de doğan Bülent Polat, İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide cazgır Saniye ile evli ama...

BÜLENT POLAT

Bülent Polat öğretmen Duygu Şenoğlu ile evli.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide cazgır Saniye ile evli ama...

"HAYATIMIN KADINIYLA EVLENDİM"

Bülent Polat'ın nikah kıyıldıktan sonra çekilen bu görüntüsü çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu, nikah sonrası davetlilere şöyle seslendi. "Hepiniz çıkıp göbek atın, kurtlarınızı dökün. Çünkü ben hayatımın kadınıyla evlendim." demişti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide cazgır Saniye ile evli ama...


BÜLENT POLAT KİMDİR?

8 Mart 1979'da Tunceli'de doğan Bülent Polat, İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi! Dizide cazgır Saniye ile evli ama...

1994 yılında çalıştığı tiyatroda "Sokak Kedisi" oyununda "yoldan geçen adam" rolüyle tiyatro oyuncusu oldu. Daha sonra yine aynı tiyatroda "Ormanların Barış Ateşi", "Rumuz Goncagül" ve "Keloğlan" gibi oyunlarda rol aldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi
Gamze Özçelik'in eşi Uğur Pektaş'ın son hali hayranlarını şoke etti! Arka Sokaklar'ın efsanesiydi