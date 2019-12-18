Dizide Saniye ile evli ama... Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın öğretmen eşi ortaya çıktı
ATV ekranlarında fırtınalar estiren Bir Zamanlar Çukurova yayınlandığı gün olan Perşembelere damga vurmaya devam ediyor. Bu bağlamda dizi de yer alan karakter is merak konusu oldu. Bunlardan biri ise Yamanlar Çiftliği'nin kahyası Gaffur'a hayat veren Bülent Polat oldu. Bülent Polat, dizinin dikkat çeken oyuncuların biri. Özellikle Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşini görenler çok şaşırıyor. Dizide ortalığı karıştıran Saniye ile evli olan Bülent Polat gerçekte bir öğretmen ile evli. Bülent Polat, 1.71 metre boyunda, 70 kilo ve ve Balık burcudur. Ayrıca 2015'te öğretmen Duygu Şenoğlu ile evlenen Polat, 2016'da Doğa adında bir kız çocuğu babası oldu. İşte Bir zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat'ın eşi ve diğer ünlü isimlerin eşleri, sevgilileri…
ATV ekranlarında kısa sürede Perşembe akşamlarının fenomeni haline gelen Bir Zamanlar Çukruova'nın her oyuncusu merak ediliyor. Onlardan biri de Bülent Polat. Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur'u Bülent Polat, özel hayatını gizli tutan isimlerden biri. Dizide cazgır mı cazgır Saniye ile evli olan Bülent Polat'ın gerçek hayattaki eşi bambaşka bir profil çiziyor. 8 Mart 1979'da Tunceli'de doğan Bülent Polat, İstanbul'da Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldı. 1993 yılında tiyatroda yer gösterme işi ile tiyatroda çalışmaya başlamıştır. İşte ünlü isimlerin gerçek hayattaki eşleri ve sevgilileri...