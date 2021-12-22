Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…
Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Ada Masalı adlı dizide birlikte rol alan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçen aylarda ortaya atılan iddiaların ardından Alp Navruz'dan açıklama geldi. Nişantaşı'nda kameralara yansıyan oyuncu, nihayet aşkını itiraf etti. İlişkisi hakkında "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan Navruz, itirafının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun özellikle boyu merak edildi. Navruz'un sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile arasındaki farkı öğrenenler ise "Göründüğü gibi değilmiş", "Bu kadar tahmin etmiyordum" yorumlarını yaptı. İşte detaylar...
Geçen haftalarda final yapan "Ada Masalı" dizisinin başrolleri Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın dizi aşkının gerçek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.
İddialar hakkında ilk suskunluğunu bozan Alp Navruz oldu. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve aşk iddialarını doğruladı.
"FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK"
Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Yapılan haberleri Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; Güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Navruz'un sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile arasındaki farkı öğrenenler ise "Göründüğü gibi değilmiş", "Bu kadar tahmin etmiyordum" yorumlarını yaptı.