Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…

"FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK"

Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Yapılan haberleri Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; Güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.