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Haberler Magazin Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…

Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…

Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Ada Masalı adlı dizide birlikte rol alan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti. Geçen aylarda ortaya atılan iddiaların ardından Alp Navruz'dan açıklama geldi. Nişantaşı'nda kameralara yansıyan oyuncu, nihayet aşkını itiraf etti. İlişkisi hakkında "Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" açıklamasını yapan Navruz, itirafının ardından gündem oldu. Çok sayıda internet kullanıcısı da ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırmaya başladı. Yakışıklı oyuncunun özellikle boyu merak edildi. Navruz'un sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile arasındaki farkı öğrenenler ise "Göründüğü gibi değilmiş", "Bu kadar tahmin etmiyordum" yorumlarını yaptı. İşte detaylar...

22.12.2021 18:41 - Son Güncelleme: 22.12.2021 18:41
Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…

Geçen haftalarda final yapan "Ada Masalı" dizisinin başrolleri Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın dizi aşkının gerçek olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…

İddialar hakkında ilk suskunluğunu bozan Alp Navruz oldu. Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve aşk iddialarını doğruladı.

Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…

"FARKLI BİR BOYUTA GEÇTİK"
Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki... Yapılan haberleri Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; Güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. Şimdi farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…

Aşk itirafının ardından gündem olan ünlü oyuncunun hayatını merak edip araştırılmaya başlandı. Yakışıklı oyuncunun özellikle boyu merak edildi.

Dizi aşkı gerçeğe dönüştü! Bombayı patlatan Alp Navruz hakkındaki o gerçek şaşkına çevirdi! Sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile meğer…

Navruz'un sevgilisi Ayça Ayşin Turan ile arasındaki farkı öğrenenler ise "Göründüğü gibi değilmiş", "Bu kadar tahmin etmiyordum" yorumlarını yaptı.

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