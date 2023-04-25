Diva lakaplı Bülent Ersoy’dan hayranlarını üzen sözler! 3 saat sahnede kaldı! “Hakkınızı helal edin” deyip...
Türk Sanat Müziği'nin divası Bülent Ersoy'un Almanya'nın Bottrop şehrinde sahne aldı. İzdiham yaşanan konserde Ersoy, üç saate yakın sahnede kaldı. Saatler öncesinden mekana gelen binlerce kişiye müzik ziyafeti sunan ünlü sanatçı, konser sırasında söyledikleriyle ise hayranlarını endişelendirdi. İşte detaylar...
25.04.2023 10:31 - Son Güncelleme: 25.04.2023 10:31
Bülent Ersoy, Almanya'nın Bottrop şehrinde konser verdi. İzdiham yaşanan konserde Ersoy, binlerce kişiye müzik ziyafeti sundu.
Şarkı aralarında hayranları ile sık sık sohbet eden Bülent Ersoy, Türk Sanat Müziği eserlerinin yanında güncel parçalara da yer verdiği konserinde yaklaşık üç saat sahnede kaldı.
Konser sonunda ayakta alkışlanan Bülent Ersoy, sevenlerinin sevgi gösterilerine de kayıtsız kalmayarak, fotoğraf ve video çektirme isteklerini de kırmadı.