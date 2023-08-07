Dişine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç bu kez Barbie oldu "Seni görünce halime şükrediyorum" Son paylaşımlarıyla şaşırtan Serdar...

Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamamış ve meslektaşını sert bir dille uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde de canlı yayında diş apsesine dikiş iğnesini soktuğunu söylerek kan donduran Ortaç bu kez Barbie oldu. Ama ne Barbie...