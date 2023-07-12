Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç "Karı kız defterini kapattım" Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...
Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamadı ve meslektaşını sert bir dille uyarmıştı. Anlaşılan o ki Serdar Ortaç uyarılara kulak asmıyor. Ortaç son yayınında yine bombaları patlattı.
12.07.2023 08:40 - Son Güncelleme: 12.07.2023 08:40
Yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırttı.
DİŞ APSESİNE DİKİŞ İĞNESİ BATIRDI
Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullandı.