Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç "Karı kız defterini kapattım" Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...

Yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırttı.