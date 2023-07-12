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Haberler Magazin Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç "Karı kız defterini kapattım" Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...

Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç "Karı kız defterini kapattım" Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...

Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamadı ve meslektaşını sert bir dille uyarmıştı. Anlaşılan o ki Serdar Ortaç uyarılara kulak asmıyor. Ortaç son yayınında yine bombaları patlattı.

12.07.2023 08:40 - Son Güncelleme: 12.07.2023 08:40
Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç Karı kız defterini kapattım Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...

Sık sık yaptığı canlı yayınlarda, takipçileriyle dertleşiyor Serdar Ortaç.

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Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç Karı kız defterini kapattım Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...

Önceki akşam yaptığı canlı yayında ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç Karı kız defterini kapattım Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...

Yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırttı.

Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç Karı kız defterini kapattım Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...

DİŞ APSESİNE DİKİŞ İĞNESİ BATIRDI

Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullandı.

Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç Karı kız defterini kapattım Yüzü gözü şişmiş son haliyle şoke eden Serdar Ortaç...

"KARI KIZ DEFTERİNİ KAPATTIM"

Özel hayatı hakkında da konuşan Ortaç şu ifadeleri kullanarak aşka kapılarını kapattığını duyurdu.

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