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Haberler Magazin Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç kafayı taktı "Allahın verdiğine niye bir şey sokuyorsun ya" Didem Balçın ti'ye alınca...

Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç kafayı taktı "Allahın verdiğine niye bir şey sokuyorsun ya" Didem Balçın ti'ye alınca...

Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamamış ve meslektaşını sert bir dille uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde de canlı yayında diş apsesine dikiş iğnesini soktuğunu söylerek kan donduran Ortaç şimdi de bakın hangi konuya el attı.

20.07.2023 12:40 - Son Güncelleme: 20.07.2023 12:41
Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç kafayı taktı Allahın verdiğine niye bir şey sokuyorsun ya Didem Balçın ti’ye alınca...

Sık sık yaptığı canlı yayınlarda, takipçileriyle dertleşiyor Serdar Ortaç. Kimi zaman isyan ediyor, kimi zaman dertleşiyor kimi zaman da şimdi olduğu gibi herkesi eleştiri yağmuruna tutuyor.

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Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç kafayı taktı Allahın verdiğine niye bir şey sokuyorsun ya Didem Balçın ti’ye alınca...

Önceki akşam yaptığı canlı yayında ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmamıştı.

Yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırtmıştı.

Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç kafayı taktı Allahın verdiğine niye bir şey sokuyorsun ya Didem Balçın ti’ye alınca...

DİŞ APSESİNE DİKİŞ İĞNESİ BATIRDI

Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullanmıştı.

Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç kafayı taktı Allahın verdiğine niye bir şey sokuyorsun ya Didem Balçın ti’ye alınca...

Sonrasında da yine canlı yayında evine gelen 15 bin TL'lik ödeme emrine "Ödemiyorum lan" diyerek isyan eden Ortaç bu kez estetik yaptıranları diline doladı.

Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç kafayı taktı Allahın verdiğine niye bir şey sokuyorsun ya Didem Balçın ti’ye alınca...

"ALLAHIN VERDİĞİNE NİYE BİR ŞEY SOKUYORSUN YA"

Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın yapan Ortaç şu ifadeleri kullandı:

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