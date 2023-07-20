Diş apsesine dikiş iğnesi sokan Serdar Ortaç kafayı taktı "Allahın verdiğine niye bir şey sokuyorsun ya" Didem Balçın ti'ye alınca...
Son dönemlerde sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı açıklamalarla gündem olan Serdar Ortaç'a meslektaşı Sinan Akçıl'dan dikkat çeken bir yorum gelmişti geçtiğimiz günlerde. Serdar Ortaç'ın sosyal medyada açtığı canlı yayını gören Akçıl, kendine hakim olamamış ve meslektaşını sert bir dille uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde de canlı yayında diş apsesine dikiş iğnesini soktuğunu söylerek kan donduran Ortaç şimdi de bakın hangi konuya el attı.
20.07.2023 12:40 - Son Güncelleme: 20.07.2023 12:41
Sık sık yaptığı canlı yayınlarda, takipçileriyle dertleşiyor Serdar Ortaç. Kimi zaman isyan ediyor, kimi zaman dertleşiyor kimi zaman da şimdi olduğu gibi herkesi eleştiri yağmuruna tutuyor.
Önceki akşam yaptığı canlı yayında ünlü şarkıcının yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmamıştı.
Yüzündeki şişlik hemen fark edilen ünlü isme 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti. "Dişim geçmedi, acayip şişiyor hala" diyen Serdar Ortaç'ın, duyduğu ağrı nedeniyle yaptığı bir hareket ise takipçilerini şaşırtmıştı.
DİŞ APSESİNE DİKİŞ İĞNESİ BATIRDI
Diş ağrısının dayanılmaz bir hale geldiğini vurgulayan Serdar Ortaç, "İğne soktum apseye. Bildiğin dikiş iğnesi." ifadesini kullanmıştı.