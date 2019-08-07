Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den anne pozu! İşte Fahriye Evcen'in son hali...
Diriliş Osman dizisi ile ekranlarda boy gösterecek olan Burak Özçivit, son günlerde eşi ve oğlu Karan ile vakit geçiriyor. Milyonların merak ettiği Diriliş Osman'ın başlamasına az bir süre kala ailesiyle daha çok vakit geçiren Burak Özçivit, Instagram paylaşımlarına uzun bir süre ara verirken, çiçeği burnunda anne Fahriye Evcen'den yeni bir paylaşım geldi. 33 yaşındaki güzel oyuncu Fahriye Evcen, Instagram hesabından "Annelerin hayatı" notunu düştüğü bir fotoğraf paylaştı. Evcen'in fotoğrafının arkasında Karan bebeğin ıslak mendili ve bebk bezleri dikkat çekti. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in son halini görenler ise, "Annelik sana yaradı" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin değişimleri...
07.08.2019 10:48
- Son Güncelleme: 07.08.2019 12:07
Diriliş serisinin yenisi Diriliş Osman ile Atv ekranlarında izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den anne pozu geldi. Oğlu Karan'ın yüzünü göstermeyen Evcen, uzun bir aradan sonra kendi fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. "Annelerin hayatı" notuyla yaptığı paylaşım, Instagram'da çok konuşuldu. Aldığı kilolar nedeniyle yüzü şişen Evcen'i görenler, "Annelik sana yaramış" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin değişimleri...
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