Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den anne pozu! İşte Fahriye Evcen'in son hali...

Diriliş serisinin yenisi Diriliş Osman ile Atv ekranlarında izleyici karşısına geçmeye hazırlanan Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'den anne pozu geldi. Oğlu Karan'ın yüzünü göstermeyen Evcen, uzun bir aradan sonra kendi fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. "Annelerin hayatı" notuyla yaptığı paylaşım, Instagram'da çok konuşuldu. Aldığı kilolar nedeniyle yüzü şişen Evcen'i görenler, "Annelik sana yaramış" şeklinde yorumlarda bulundu. İşte ünlülerin değişimleri...