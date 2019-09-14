Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit ve baldızının pozu sosyal medyayı salladı!

Diriliş Osman dizisinde 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan ve atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan 'Diriliş Osman' dizisinin başrolü Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile hayatını birleştirmişti. Burak Özçivit ve Fahriye Evcen yakın zamanda çocuklarını kucaklarına almıştı. Diriliş Osman'ın 'Osman Gazi'si Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraf...

14.09.2019 18:35 - Son Güncelleme: 14.09.2019 18:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





