Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hızlı çıktı! İşte Burak Özçivit'in yeni oyuncağı

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, yeniden magazin sevenlerinin gündeminde. Diriliş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıracak olan oyuncu Burak Özçivit, son olarak yeni aldığı süper lüks otomobille çok konuşuldu. Burak Özçivit'in yeni aldığı spor otomobilinin plakasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. İşte başta Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin otomobil tercihleri...