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Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hızlı çıktı! İşte Burak Özçivit'in yeni oyuncağı

Diriliş Osman dizisinde Osman Bey karakterine hayat verecek olan Burak Özçivit yine hayranlarının tüm ilgisini üzerinde toplamayı başardı. Başarılı oyunculuğunu bu sezon Diriliş Osman dizisiyle ekranlara taşıyacak olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, son olarak yeni aldığı süper lüks otomobiliyle gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde baba olan Burak Özçivit, 2. el olarak satın aldığı aracının plakasını da değiştirdi. Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit, plakayı oğlunun ismi olan Karan'ın ilk üç harfi KAR olarak değiştirdi. İşte başta Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin otomobil tercihleri...

14.07.2019 07:17 - Son Güncelleme: 14.07.2019 07:27
Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hızlı çıktı! İşte Burak Özçivit'in yeni oyuncağı

Merakla beklenen Diriliş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkacak olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, yeniden magazin sevenlerinin gündeminde. Diriliş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıracak olan oyuncu Burak Özçivit, son olarak yeni aldığı süper lüks otomobille çok konuşuldu. Burak Özçivit'in yeni aldığı spor otomobilinin plakasındaki detay dikkatlerden kaçmadı. İşte başta Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin otomobil tercihleri...

Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hızlı çıktı! İşte Burak Özçivit'in yeni oyuncağı

Mustafa Ceceli

Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hızlı çıktı! İşte Burak Özçivit'in yeni oyuncağı

Aston Martin DB11

Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hızlı çıktı! İşte Burak Özçivit'in yeni oyuncağı

Justin Bieber

Diriliş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hızlı çıktı! İşte Burak Özçivit'in yeni oyuncağı

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