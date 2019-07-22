Dirilis Osman'da yer alacak olan Burak Özçivit'in eşi güzel oyuncu Fahriye Evcen'in eski sevgilisi şok etti! Fahriye Evcen'den iddialı sözler

2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile dünya evine giren Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda bir erkek bebek dünyaya getirdi. Bu gelişme ile birlikte çiftin hayranları Fahriye Evcen ile ilgili internette araştırmalar yapmaya başladı. Hayranları tarafından mercek altına alınan Fahriye Evcen ile ilgili ise bir gerçek ortaya çıktı. Fahriye Evcen 4 yıl beraber olduğu eski aşkı için çok iddialı sözler sarf etmişti. İşte ünlülerin eski eşleri ve Evcen'in o iddialı sözleri... Evcen, anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir. Solingen'de doğan Fahriye Evcen, çocukluğunda Almanya'da ailesi ile zor zamanlar geçirdiğini belirtti. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti'nin oğulları Karan 13 Nisan 2019 tarihinde dünyaya geldi.

22.07.2019 23:54 - Son Güncelleme: 23.07.2019 00:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





