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Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman dizisi hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Osman ile ilgili hergün yeni haberler geliyor. Bu anlamda Diriliş Osman'da kadroda yer alacak oyuncular belli olmaya başladı. 5 sezon boyunca TRT 1 yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman ATV ekranlarında olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sürem ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki Diriliş Osman ne vakit başlamış olacak? Savaş sahneleri oyuncu ekibi ve tarihi işleyişle izleyenleri kendine hayran bırakacak.

31.08.2019 15:53 - Son Güncelleme: 31.08.2019 15:56
Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman dizisinin kısa süre içinde başlaması beklenirken, kadroda yer alacak isimler de tek tek belli olmaya başladı. ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Diriliş Osman, Burak Özçivit ile bir kez daha gündem oldu.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e kimlerin eşlik edeceğini merakla bekleyen izleyici, istediği cevapları almaya başladı. Peki Diriliş Osman'da kimler olacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler? Diriliş Osman dizisinde oynayacak isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte Diriliş Osman'ın bomba transferi.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Çekimleri Ağustos ayında başlayacak olan dizide Saruhan Hünel, Burak Özçivit'in karşısında bir rol canlandıracak. Uzun süredir ekranlarda olmayan Saruhan Hünel şu sıralar yapımcı Mehmet Bozdağ ile görüşüyor. Yakın zamanda anlaşmaya varması bekleniyor.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Ünlü şarkıcı Aslıhan Hünel ile kardeş olan Saruhan Hünel, hem Türkiye'de hem de Arap dünyasında yakışıklılığı ile adından söz ettiriyor.

Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Daha önce Neredesin Firuze filmi ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi dizilerde oynayan Ragıp Savaş, Osman Bey'in amcası Dündar Bey olarak dizide yer alacak.

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