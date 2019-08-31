Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?

Diriliş Osman dizisi hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Osman ile ilgili hergün yeni haberler geliyor. Bu anlamda Diriliş Osman'da kadroda yer alacak oyuncular belli olmaya başladı. 5 sezon boyunca TRT 1 yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman ATV ekranlarında olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sürem ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki Diriliş Osman ne vakit başlamış olacak? Savaş sahneleri oyuncu ekibi ve tarihi işleyişle izleyenleri kendine hayran bırakacak.

31.08.2019 15:53 - Son Güncelleme: 31.08.2019 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





