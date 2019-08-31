Diriliş Osman'da Burak Özçivit'in yanına bomba transfer! Diriliş Osman oyuncuları kimler olacak?
Diriliş Osman dizisi hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Diriliş Osman ile ilgili hergün yeni haberler geliyor. Bu anlamda Diriliş Osman'da kadroda yer alacak oyuncular belli olmaya başladı. 5 sezon boyunca TRT 1 yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olarak yayınlanacak Diriliş Osman ATV ekranlarında olacak. Konuyla ilgili açıklama yapan yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ "Diriliş serimiz 'Diriliş Osman' olarak bu sürem ATV' de izleyicisiyle buluşacak. Yeni kanalımız ve yeni sezonumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. Peki Diriliş Osman ne vakit başlamış olacak? Savaş sahneleri oyuncu ekibi ve tarihi işleyişle izleyenleri kendine hayran bırakacak.
Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e kimlerin eşlik edeceğini merakla bekleyen izleyici, istediği cevapları almaya başladı. Peki Diriliş Osman'da kimler olacak? Diriliş Osman oyuncuları kimler? Diriliş Osman dizisinde oynayacak isimlere bir yenisi daha eklendi. İşte Diriliş Osman'ın bomba transferi.