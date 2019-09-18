Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi şaşkına çevirdi!

Fahriye Evcen evliliği oyunculuğu ile son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen gündemden düşmüyor. Bu anlamda geçtiğimiz aylarda da ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. 33 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ile gündeme geldi. Fahriye Evcen'in kendi dışında 3 kız kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşler herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun Demet ve Neşe adında 2 kardeşi daha bulunuyor. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...

18.09.2019 11:48 - Son Güncelleme: 18.09.2019 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





