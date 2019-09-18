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Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi şaşkına çevirdi!

Fahriye Evcen evliliği oyunculuğu ile son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. 2017 yılında Burak Özçivit ile evlenen Fahriye Evcen gündemden düşmüyor. Bu anlamda geçtiğimiz aylarda da ilk çocukları Karan'ı kucağına almıştı. 33 yaşındaki güzel oyuncu şimdi de kardeşi ile gündeme geldi. Fahriye Evcen'in kendi dışında 3 kız kardeşi daha olduğunu biliyor musunuz? Birbirlerine benzerlikleriyle dikkat çeken kardeşler herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun Demet ve Neşe adında 2 kardeşi daha bulunuyor. Fahriye Evcen'in kız kardeşini görenler 'Güzellik genetik', 'Çok benziyorsunuz!' gibi yorumlar yaptı. İşte Fahriye Evcen ve diğer ünlülerin kardeşleri...

18.09.2019 11:48 - Son Güncelleme: 18.09.2019 11:48
Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi şaşkına çevirdi!

Diriliş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Doğum sonrası kilolu fotoğrafları çekilen yıldız oyuncu ile ilgili araştırma yapan hayranları ünlü oyuncunun kardeşini görünce gözlerine inanamadı. İşte ünlülerin muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşleri.

Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi şaşkına çevirdi!

AZRA AKIN

Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi şaşkına çevirdi!
Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi şaşkına çevirdi!

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE VE İKİZİ

Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in kardeşi şaşkına çevirdi!
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