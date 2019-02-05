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Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeminini vücudunda taşıyor! Engin Altan Düzyatan'ın karnında ne yazıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı olduğu kadar yakışıklı da olan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın en büyük hayali pilot olmakken, ailesi oğullarının doktor olmasını istiyor. Hatta abisi defalarca Düzyatan'ı bu isteğinden vazgeçirmeye çalışıyor. Piloktluk hayalinden vazgeçmek için ortaokul ve lisede tiyatroya gitmeye karar veren Engin Altan Düzyatan, sahnede aldığı alkışların büyüsüne kapılarak oyunculuğa doğru ilk adımı atıyor. Başarılı oyuncunun okuduğu şövalyelik kitaplarından birinde bir yazıyı çok beğeniyor ve karnına o yazının dövmesini yaptırıyor. İşte Engin Altan Düzyatan'ın karnındaki dövmenin anlamı...

05.02.2019 19:34 - Son Güncelleme: 05.02.2019 19:41
Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeminini vücudunda taşıyor! Engin Altan Düzyatan'ın karnında ne yazıyor?

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın karnındaki dövme merak konusu oldu. İşte Engin Altan Düzyatan'ın karnındaki dövmenin anlamı...

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeminini vücudunda taşıyor! Engin Altan Düzyatan'ın karnında ne yazıyor?

TÜRKÜ TURAN

Oyuncu Türkü Turan hayatı boyunca yaptırmak istediği yeni dövmenin hikayesini 2018'de Instagram hesabından paylaştı. 33 yaşındaki oyuncu fotoğrafın altına "Yeniden doğuşlar, çocuklar ve ejderhalar aşkına notunu düştü.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeminini vücudunda taşıyor! Engin Altan Düzyatan'ın karnında ne yazıyor?

NESLİHAN ATAGÜL

Neslihan Atagül, dudağının içine dövme yaptırdı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeminini vücudunda taşıyor! Engin Altan Düzyatan'ın karnında ne yazıyor?

Instagram'da paylaşım yapan Atagül, dudağının içine yaptırdığı K harfi dövmesinin fotoğrafına geçen yaz evlendiği eşi Kadir Doğulu'yu etiketledi.

Neslihan Atagül dövme fotoğrafının altına Sade'in Love Is Found (Aşk bulundu) şarkısının "ı know my eyes already like you" (Biliyorum gözlerim çoktan sevdi seni) sözünü yazdı.

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeminini vücudunda taşıyor! Engin Altan Düzyatan'ın karnında ne yazıyor?

MERYEM UZERLİ

Son olarak Cingöz Recai filminde rol alan Meryem Uzerli'nin bacağındaki yeni dövmesi sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı.

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