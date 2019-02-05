Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan yeminini vücudunda taşıyor! Engin Altan Düzyatan'ın karnında ne yazıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, attığı her adımla dikkatleri üzerine çekiyor. Başarılı olduğu kadar yakışıklı da olan oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın en büyük hayali pilot olmakken, ailesi oğullarının doktor olmasını istiyor. Hatta abisi defalarca Düzyatan'ı bu isteğinden vazgeçirmeye çalışıyor. Piloktluk hayalinden vazgeçmek için ortaokul ve lisede tiyatroya gitmeye karar veren Engin Altan Düzyatan, sahnede aldığı alkışların büyüsüne kapılarak oyunculuğa doğru ilk adımı atıyor. Başarılı oyuncunun okuduğu şövalyelik kitaplarından birinde bir yazıyı çok beğeniyor ve karnına o yazının dövmesini yaptırıyor. İşte Engin Altan Düzyatan'ın karnındaki dövmenin anlamı...

05.02.2019 19:34 - Son Güncelleme: 05.02.2019 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





