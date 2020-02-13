Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i milyonları şaşırttı!

Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi yeni bölümleriyle izleyicisinin karşına çıkıyor. Dizide heyecan her geçen gün artıyor. Diziyle ilgili bazı detaylar merak ediliyor. Kuruluş Osman'da merak edilen detaylardan biri de Turgut Alp oldu. Diriliş Ertuğrul'un en çok sevilen karakterlerden biri olan Turgut Alp'in Kuruluş Osman'da oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Turgut Alp Kuruluş Osman'da oynayacak mı? Turgut Alp Kuruluş Osman dizisine dönecek mi? İşte bu soruların cevabı...