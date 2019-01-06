Diriliş Ertuğrul'un İlbilge'si Hande Soral'ın benzeri çok şaşırttı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı İlbilge karakteri ile adından söz ettiren Hande Soral büyük beğeni topluyor. Hande Soral'ın en az kendisi kadar ünlü kardeşi Bensu Soral ise malumunuz. Ancak öyle biri var ki, Hande Soral ile Bensu Soral kardeşliğini gölgede bırakıyor. O isim Hande Soral'a o kadar çok benziyor ki ayırt etmek neredeyse imkansız. Peki Diriliş Ertuğrul'un İlbilgesi Hande Soral'ın bire bir benzediği oyuncu hakkında sizin yorumunuz ne?
6 Ocak 2019 Pazar, 14:46:23 Güncelleme: 15:26:28
Dünyaca ünlü şarkıcıların, sanatçıların, oyuncuların ve futbolcuların benzerleri hakkında bilginiz var mı? Ya çok sevdiğiniz hayran olduğunuz ünlü isimlerin bire bir benzerlikleri çok yakınlarınızdaysa...
BU BENZERLİK ŞOKE ETTİ!
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı İlbilge karakteri ile son dönemlerde adından söz ettiren Hande Soral'ın bir kopyası ortaya çıktı. Bu benzerliği görünce gözlerinize inanamayacaksınız.
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