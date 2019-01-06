Diriliş Ertuğrul'un İlbilge'si Hande Soral'ın benzeri çok şaşırttı!

Dünyaca ünlü şarkıcıların, sanatçıların, oyuncuların ve futbolcuların benzerleri hakkında bilginiz var mı? Ya çok sevdiğiniz hayran olduğunuz ünlü isimlerin bire bir benzerlikleri çok yakınlarınızdaysa...

BU BENZERLİK ŞOKE ETTİ!

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı İlbilge karakteri ile son dönemlerde adından söz ettiren Hande Soral'ın bir kopyası ortaya çıktı. Bu benzerliği görünce gözlerinize inanamayacaksınız.