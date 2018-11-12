Diriliş Ertuğrulun İlbilgesi Hande Soral ile Bensu Soral annesine bakın (Ünlülerin anneleri)

Diriliş Ertuğrul'un İlbilge'si Hande Soral ile Bensu Soral annesine bakın (Ünlülerin anneleri)
Ünlülerin özel hayatları merakla takip edilirken en çok merak edilenlerden biri anneleri, kardeşleri ve babaları oluyor. Son dönemin en popüler isimlerinden ikisi, ünlü kardeşler Bensu Soral ile Hande Soral'ın anneleri görenleri hayrete düşürdü. İşte ünlü isimlerin anneleri...
12 Kasım 2018 Pazartesi, 13:15:54 Güncelleme: 16:20:10
Magazin dünyasının ünlü isimlerinin özel hayatlarına dair en ufak detay bile merak ediliyor. En çok merak edilenlerden biri ise anneleri oluyor genellikle. Kimilerinin annesi şaşırtacak kadar genç görünüyor, kimilerinin annesi güzelliğinden söz ettiriyor. İşte magazin dünyasının ünlü isimlerinin anneleri.
İşte oyuncu Seda Bakan ve annesi
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