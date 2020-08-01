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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Pakistan'ı sallayan Esra Bilgiç...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, son olarak Pakistan medyasına verdiği pozlarla olay yarattı desek yeridir. 27 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandırıyor. Ancak Diriliş Ertuğrul'un bazı ülkelerde yeni yayınlanması nedeniyle tüm dünya onu hala Diriliş Ertuğrul'un Halime'si olarak biliyor. Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenen ver ayrılan Esra Bilgiç'in çocukluk fotoğrafları olay yarattı. Çocukluk yıllarından çok güzel bir kadın olacağı belli olan Esra Bilgiç'in çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

01.08.2020 14:46 - Son Güncelleme: 01.08.2020 14:46
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Pakistan'ı sallayan Esra Bilgiç...

Esra Bilgiç, dünyaca ünlü bir derginin Pakisten edisyonuna verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile dünyaya açılan Esra Bilgiç güzelliğiyle tüm dünyayı kendisine hayran bıraktı.

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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Pakistan'ı sallayan Esra Bilgiç...

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı. Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü TRT1 ekranlarında yayınlanan Diriliş: Ertuğrul dizisidir. Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karakterine hayat vermiştir.

Esra Bilgiç hakkında araştırma yapanlar, çocukluk fotoğraflarını görünce şaştı kaldı. İşte başta Esra Bilgiç'in daha önce hiç görmediğiniz çocukluk fotoğrafları olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Pakistan'ı sallayan Esra Bilgiç...

SİNEM KOBAL

Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Pakistan'ı sallayan Esra Bilgiç...
Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Pakistan'ı sallayan Esra Bilgiç...
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