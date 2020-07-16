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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç'i hiç böyle görmediniz! Pakistan'ı fotoğraflarıyla sallayan Esra Bilgiç...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, son olarak Pakistan medyasına verdiği pozlarla olay yarattı desek yeridir. 27 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandırıyor. Ancak Diriliş Ertuğrul'un bazı ülkelerde yeni yayınlanması nedeniyle tüm dünya onu hala Diriliş Ertuğrul'un Halime'si olarak biliyor. Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenen ver ayrılan Esra Bilgiç'in çocukluk fotoğrafları olay yarattı. Çocukluk yıllarından çok güzel bir kadın olacağı belli olan Esra Bilgiç'in çocukluk fotoğrafları sizi çok şaşırtacak.

16.07.2020 16:02 - Son Güncelleme: 16.07.2020 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





