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Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç kitap okuduğu bikinili karesiyle sosyal medyayı salladı! Esra Bilgiç...

Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile hem yurt içi hem de yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç, son olarak Pakistan medyasına verdiği pozlarla olay yarattı desek yeridir. 27 yaşındaki güzel oyuncu şimdilerde Ramo dizisinde Sibel karakterini canlandırıyor. Ancak Diriliş Ertuğrul'un bazı ülkelerde yeni yayınlanması nedeniyle tüm dünya onu hala Diriliş Ertuğrul'un Halime'si olarak biliyor. Bir dönem futbolcu Gökhan Töre ile evlenen ver ayrılan Esra Bilgiç sosyal medyada 4 milyonu aşkın takipçisiyle her adımından söz ettirirken önceki gün paylaştığı bikinili fotoğrafı yarım milyon beğendi aldı.

25.08.2020 14:04 - Son Güncelleme: 25.08.2020 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





