Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl evli kalmıştı... Gökhan Töre'nin eşi suşi aşerdi
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteri ile oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Esra Bilgiç ile 2017- 2019 yılları arasında evli kalan ve şimdilerde adı eski takımı Beşiktaş'la anılan Gökhan Töre, boşanmasının ardından bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen çift, bebek sevinci yaşıyor. Futbolcu Gökhan Töre, dört aylık hamile eşi Buket Töre ile önceki akşam Bebek'te görüntülendi.
Esra Bilgiç ve Gökhan Töre, 2019 yılında boşanmış ve Töre, kısa bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen Gökhan Töre, bebek sevinci yaşıyor. 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye eden futbolcu Gökhan Töre'nin, bebek hediyesi için 2.5 milyon lira ödediği iddia edilmişti.
Futbolcu Gökhan Töre, dört aylık hamile eşi Buket Töre ile önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Gökhan Töre ile eşi Buket Töre, bir suşi restoranında baş başa yemek yedi. Keyifli oldukları görülen çiftten Gökhan Töre çıkışta muhabirlerin soruları karşısında, "Teşekkür ederim. Çok mutluyuz" dedi.
İşte Esra Bilgiç'in eski eşi Gökhan Töre'nin yeni eşi.