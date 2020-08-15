Diriliş Ertuğrul'un Halime Hatun'u Esra Bilgiç ile 2 yıl evli kalmıştı... Gökhan Töre'den '2,5 milyon TL'lik hediye' açıklaması

Esra Bilgiç ve Gökhan Töre, 2019 yılında boşanmış ve Töre, kısa bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı. 4 ay önce gizlice evlenen Gökhan Töre, bebek sevinci yaşıyor. 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye eden futbolcu Gökhan Töre'nin, bebek hediyesi için 2.5 milyon lira ödediği iddia edilmişti. Töre'den o iddialara yanıt geldi. Gökhan Töre, hamile olan eşi Buket Büyükdere'nin canı suşi çekince, Bebek'te bir mekana akşam yemeğine gitti. Yıldız futbolcuya, çıkışta "eşine aldığı 2,5 milyon TL'lik hediye araba" haberleri soruldu. Töre, "Böyle bir şey yok. Ben de medyadan okuyorum" açıklamasını yaptı. İşte Esra Bilgiç'in eski eşi Gökhan Töre'nin yeni eşi.