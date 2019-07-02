Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ı trafikten tam 200 bin TL kurtardı!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, bu kez oyunculuğu değil özel hayatıyla konuşuldu. 'Diriliş Ertuğrul' dizisi final yapan Düzyatan, kendisine 200 bin TL değerinde BMW marka bir araç satın aldı. İstanbul için seyahatlerini artık motosikletle yapan yakışıklı oyuncu, hafta sonu Boğaz'da hız yaptı. Düzyatan, oğluna küçük motoksiklet alarak aile boyu da hıza ne kadar tutkulu olduklarını gözler önüne serdi.

İstanbul trafiğinden kurtulmak için otomobilini garaja çeken Engin Altan Düzyatan'ın hayranları, o aracı merakk etti. İşte Engin Altan Düzyatan ve ünlü isimlerin otomobilleri.