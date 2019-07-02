Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ı trafikten tam 200 bin TL kurtardı!
Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, attığı her adımla gündem olmaya devam ediyor. 'Diriliş Ertuğrul' dizisinin final yapmasıyla kendisine 200 bin TL değerinde BMW marka bir araç satın alan Engin Altan Düzyatan, İstanbul için seyahatlerini artık motosikletle yapıyor. Yakışıklı oyuncu Düzyatan, oğluna da küçük motoksiklet alarak aile boyu hıza ne kadar tutkulu olduklarını gözler önüne serdi. Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'ın garajına çektiği otomobilini görenler ise şaşırdı. İşte ünlülerin araçları...
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, bu kez oyunculuğu değil özel hayatıyla konuşuldu. 'Diriliş Ertuğrul' dizisi final yapan Düzyatan, kendisine 200 bin TL değerinde BMW marka bir araç satın aldı. İstanbul için seyahatlerini artık motosikletle yapan yakışıklı oyuncu, hafta sonu Boğaz'da hız yaptı. Düzyatan, oğluna küçük motoksiklet alarak aile boyu da hıza ne kadar tutkulu olduklarını gözler önüne serdi.
İstanbul trafiğinden kurtulmak için otomobilini garaja çeken Engin Altan Düzyatan'ın hayranları, o aracı merakk etti. İşte Engin Altan Düzyatan ve ünlü isimlerin otomobilleri.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.
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