Diriliş Ertuğrul'dan sonra imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan'ı görenler şok oldu! İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni hali
Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 yıl boyunca rol alan Engin Altan Düzyatan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. 40 yaşındaki başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ile bir davet çıkışı görüntülendi. Neslişah Alkoçlar eşinin her halini beğendiğini ifade ederken, Engin Altan Düzyatan'ın yeni halini gören hayranları şaşırdı. Düzyatan'ın yeni haline tek şaşıran kişi hayranları olmadı... Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan, "5 sene sonra sakalımı kestim. Emir 'baba benim gibi olmuşsun' dedi." diye konuştu. İşte ünlülerin değişimleri...
Diriliş Ertuğrul'un Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam etmesiyle dizideki rolü biten ve diziden ayrılan Engin Altan Düzyatan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. Engin Altan Düzyatan'ın yeni halini görenler çok şaşırdı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...