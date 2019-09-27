Diriliş Ertuğrul'dan sonra imaj değiştiren Engin Altan Düzyatan'ı görenler şok oldu! İşte Engin Altan Düzyatan'ın yeni hali

Diriliş Ertuğrul dizisinde 5 yıl boyunca rol alan Engin Altan Düzyatan, yeni projesi için imaj değişikliğine gitti. 40 yaşındaki başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan eşi Neslişah Alkoçlar ile bir davet çıkışı görüntülendi. Neslişah Alkoçlar eşinin her halini beğendiğini ifade ederken, Engin Altan Düzyatan'ın yeni halini gören hayranları şaşırdı. Düzyatan'ın yeni haline tek şaşıran kişi hayranları olmadı... Diriliş Ertuğrul'un eski oyuncusu Engin Altan Düzyatan, "5 sene sonra sakalımı kestim. Emir 'baba benim gibi olmuşsun' dedi." diye konuştu. İşte ünlülerin değişimleri...

27.09.2019 10:25 - Son Güncelleme: 27.09.2019 10:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





