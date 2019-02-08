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Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz akşam bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldılar. Ancak ünlü çift geceden erken ayrıldı. Diriliş Ertuğrul'daki oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini toplayan ve attığı her adım takip edilen Engin Altan Düzyatan, mekan çıkışında objektiflere takıldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile koşarak partiden ayrılan Engin Altan Düzyatan, bakın neler söyledi...

08.02.2019 11:41 - Son Güncelleme: 08.02.2019 11:46
Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!

Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz akşam bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldılar. Ünlü çift, geceyi erken terk ederken görüntülendi. Diriliş Ertuğrul dizisiyle oyunculuk kariyerini zirveye taşıyan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, partiye erken veda etmeleri hakında bakın neler söyledi...

Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!

"ONLARI HİÇ BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Neslişah Alkoçlar ''Aklımız çocuklarda. Onları hiç bırakmak istemiyoruz. Eve koşarak gidiyoruz'' dedi.

Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!

Çiftin Emir (3) ve Alara (5 aylık) adlı iki çocuğu var.

Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!

İŞTE ÜNLÜLERİN DOĞUM TARİHLERİ

Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

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