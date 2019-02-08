Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!
Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz akşam bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldılar. Ancak ünlü çift geceden erken ayrıldı. Diriliş Ertuğrul'daki oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini toplayan ve attığı her adım takip edilen Engin Altan Düzyatan, mekan çıkışında objektiflere takıldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile koşarak partiden ayrılan Engin Altan Düzyatan, bakın neler söyledi...
Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz akşam bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldılar. Ünlü çift, geceyi erken terk ederken görüntülendi. Diriliş Ertuğrul dizisiyle oyunculuk kariyerini zirveye taşıyan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, partiye erken veda etmeleri hakında bakın neler söyledi...