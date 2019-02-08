Diriliş Ertuğrul'da oynayan Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar partiden koşarak çıktılar!

Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar, geçtiğimiz akşam bir arkadaşlarının doğum günü partisine katıldılar. Ancak ünlü çift geceden erken ayrıldı. Diriliş Ertuğrul'daki oyunculuğuyla izleyicinin beğenisini toplayan ve attığı her adım takip edilen Engin Altan Düzyatan, mekan çıkışında objektiflere takıldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile koşarak partiden ayrılan Engin Altan Düzyatan, bakın neler söyledi...

08.02.2019 11:41 - Son Güncelleme: 08.02.2019 11:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





