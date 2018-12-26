Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun'un kız kardeşi Sırma Hatun'u canlandıracak olan Öykü Çelik kaç yaşında?
Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncu kadrosunda artış devam ediyor. TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosuna bu kez güzel oyuncu Öykü Çelik dahil oluyor. Dizinin bir süredir ekibine dahil olacağı konuşulan İlbilge Hatun'un (Hande Soral) kız kardeşi Sırma rolünü Öykü Çelik canlandıracak. Bu transferden sonra izleyici 'Diriliş Ertuğrul'a dahil olan Öykü Çelik kaç yaşında?' sorusunu merak etmeye başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...
26 Aralık 2018 Çarşamba, 17:30:11 Güncelleme: 17:35:25
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