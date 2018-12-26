Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun'un kız kardeşi Sırma Hatun'u canlandıracak olan Öykü Çelik kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncu kadrosunda artış devam ediyor. TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul oyuncu kadrosuna bu kez güzel oyuncu Öykü Çelik dahil oluyor. Dizinin bir süredir ekibine dahil olacağı konuşulan İlbilge Hatun'un (Hande Soral) kız kardeşi Sırma rolünü Öykü Çelik canlandıracak. Bu transferden sonra izleyici 'Diriliş Ertuğrul'a dahil olan Öykü Çelik kaç yaşında?' sorusunu merak etmeye başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı...

26 Aralık 2018 Çarşamba, 17:30:11 Güncelleme: 17:35:25
Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun'un kız kardeşi Sırma Hatun'u canlandıracak olan Öykü Çelik kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul dizisine yeni transfer! İlbilge Hatun'u canlandıran Hande Soral'ın kız kardeşi rolünü oynayacak olan Öykü Çelik kaç yaşında?

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun'un kız kardeşi Sırma Hatun'u canlandıracak olan Öykü Çelik kaç yaşında?

İlayda Çevik

22 Aralık 1994

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun'un kız kardeşi Sırma Hatun'u canlandıracak olan Öykü Çelik kaç yaşında?

Öykü Gürman

4 Ağustos 1982

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun'un kız kardeşi Sırma Hatun'u canlandıracak olan Öykü Çelik kaç yaşında?

Ulaş Tuna Astepe

1 Ocak 1988

Diriliş Ertuğrul'da İlbilge Hatun'un kız kardeşi Sırma Hatun'u canlandıracak olan Öykü Çelik kaç yaşında?

Mehmet Ali Nuroğlu

7 Eylül 1979

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