Diriliş Ertuğrul ve Ramo’nun yıldızı Esra Bilgiç’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...
Diriliş Ertuğrul ve Ramo'nun yıldızı Esra Bilgiç'in eski eşi bakın kim çıktı! Diriliş Ertuğrul ve Ramo'da dizileriyle hafızlara kazınan ünlü oyuncu Esra Bilgiç, eski eşiyle gündem oldu. Şimdilerde başrolünü Uğur Güneş ve Necip Memili ile paylaştığı Kanunsuz Topraklar'la izleyici karşısına çıkan oyuncunun hakkında araştırma yapanlar, Esra Bilgiç'in bir dönem ünlü isimle evli olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Esra Bilgiç'in kendisinden de ünlü olan eski eşi...
26.01.2022 23:17
- Son Güncelleme: 26.01.2022 23:17
Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul ve Ramo dizilerinde sergilediği performansla büyük bir hayran kitlesine ulaştı.
Şimdilerde Kanunsuz Topraklar'la izleyici karşısına çıkan Bilgiç'in özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, , Esra Bilgiç'in bir dönem ünlü isimle evli olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.