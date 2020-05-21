RAMAZAN İMSAKİYE
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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi böyle paylaştı! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisi ile milyonları ekran başına kilitleyen yapımcı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber vermişti. Bozdağ, önceki gün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Senaryosundan prodüksiyonuna, oyuncularından müziklerine tüm dünyada ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman ve Diriliş Ertuğrul dizisiyle ilgili Mehmet Bozdağ'ın yaptığı açıklama, dizi severleri bir hayli üzdü. İşte Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman ve Engin Altan Düzyatan'ın başarılı performansı ile tekrarıyla bile izleyiciyi ekran başına kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısından gelen açıklama...

21.05.2020 14:52 - Son Güncelleme: 21.05.2020 14:52
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi böyle paylaştı! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit'in başrol oynadığı Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geçtiğimiz günlerde acı haberi dizi severler ile paylaşmıştı. Bozdağ, önceki akşam, derinden sarsıldığı kayıp ile ilgili yeni bir paylaşımda bulundu.

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Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi böyle paylaştı! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

İşte yapımcı Mehmet Bozdağ'ın o açıklaması: Çalışma arkadaşlarımızdan plato müdürümüz Rüştü Can, hastanede geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi böyle paylaştı! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUM"

Bozdağ, Twitter ve Instagram hesaplarından yaptığı açıklamada; Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisinin müziklerini yapan Alpay Göltekin'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi böyle paylaştı! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

Mehmet Bozdağ, paylaşımına düştüğü "Derin üzüntüsünü yaşıyorum" notuyla acını takipçileriyle paylaştı.

Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman'ın yapımcısı üzücü haberi böyle paylaştı! Engin Altan Düzyatan ve Burak Özçivit...

İŞTE YAPIMCI MEHMET BOZDAĞ'IN AÇIKLAMASI

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin'i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun.

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