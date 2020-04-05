Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar...

Diriliş Ertuğrul dizisindeki göz dolduran oyunculuğunun ardından magazin gündeminden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ile verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. İşte ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçları'ın o fotoğrafları…