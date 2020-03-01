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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı ile fotoğrafları sosyal medyayı salladı! Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar...

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının en çok konuştuğu isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar'la verdiği pozlarla sosyal medyayı salladı. Magazin basınının yakından takip ettiği Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın pozları internet ortamında binlerce kez paylaşıldı. İşte ünlü oyuncu Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar'ın o fotoğrafları...

01.03.2020 12:20 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





