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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da estetik güzeliymiş! Ortaya çıkan fotoğraflar şoke etti

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la dikkat çeken bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'ın ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Geçtiğimiz günlerde bikini sezonunu açan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, evinin çatısında güneşlenirken verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Aslışah bu kez de eski haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da meğer estetik güzeliymiş! İşte ünlülerin belkide hiç görmediğiniz değişimleri...

03.05.2020 19:03 - Son Güncelleme: 03.05.2020 19:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





