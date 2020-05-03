RAMAZAN İMSAKİYE
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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da estetik güzeliymiş! Ortaya çıkan fotoğraflar şoke etti

Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la dikkat çeken bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'ın ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Geçtiğimiz günlerde bikini sezonunu açan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, evinin çatısında güneşlenirken verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Aslışah bu kez de eski haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da meğer estetik güzeliymiş! İşte ünlülerin belkide hiç görmediğiniz değişimleri...

03.05.2020 19:03 - Son Güncelleme: 03.05.2020 19:51
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da estetik güzeliymiş! Ortaya çıkan fotoğraflar şoke etti

Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarılı oyunculuğunun ardından magazin gündeminden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar 'ın ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şoke etti.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da estetik güzeliymiş! Ortaya çıkan fotoğraflar şoke etti

Geçtiğimiz günlerde evinin çatısına çıkarak yazı getiren Aslışah Alkoçlar, bikini sezonunu açmış ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da estetik güzeliymiş! Ortaya çıkan fotoğraflar şoke etti

Daha önce birden fazla kişi ile adı aşk dedikodularına karışan 27 yaşındaki Aslışah Alkoçlar, güzelliği ve fit görünümü ile sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği ünlü isimlerden.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da estetik güzeliymiş! Ortaya çıkan fotoğraflar şoke etti

Engin Altan Düzyatan'ın baldızının eski fotoğrafları sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Karantina günlerinin popüler ismi olan Aslışah Alkoçlar'ın estetiksiz halini görenler şoke oldu. İşte ünlülerin yıllar içerisindeki şoke eden değişimleri...

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da estetik güzeliymiş! Ortaya çıkan fotoğraflar şoke etti

Başak Dizer

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