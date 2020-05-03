Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da estetik güzeliymiş! Ortaya çıkan fotoğraflar şoke etti
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul dizisinin ardından özel hayatıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isim oldu. Eşi Neslişah Alkoçlar'la dikkat çeken bir evlilik yaşayan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'ın ortaya çıkan fotoğrafları şoke etti! Geçtiğimiz günlerde bikini sezonunu açan Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar, evinin çatısında güneşlenirken verdiği pozlarla adından söz ettirmişti. Aslışah bu kez de eski haliyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Diriliş Ertuğrul'un Ertuğrul Gazi'si Engin Altan Düzyatan'ın baldızı da meğer estetik güzeliymiş! İşte ünlülerin belkide hiç görmediğiniz değişimleri...
Diriliş Ertuğrul dizisindeki başarılı oyunculuğunun ardından magazin gündeminden düşmeyen Engin Altan Düzyatan, özel hayatıyla da en çok merak edilen isimler arasında yer aldı. Eşi Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evlilik sürdüren Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar 'ın ortaya çıkan fotoğrafları herkesi şoke etti.