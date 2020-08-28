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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! İlk yorum baldızdan...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile evliliğinin 6. yılını kutluyor. Sosyetik damat Düzyatan, eşi ile aşk dolu paylaşımda bulundu. Aynı zaman diliminde eşi Neslişah Alkoçlar'ın da yaptığı paylaşım dikkat çekti. Neslişah ve Engin Altan Düzyatan'ın aşk dolu paylaşımına baldız Aslışah Alkoçlar'dan yorum gecikmedi... İşte Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer basamaklarında hızlı bir çıkış yakalayan Engin ve eşinin aşk paylaşımı...

28.08.2020 13:32 - Son Güncelleme: 28.08.2020 13:37
Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! İlk yorum baldızdan...

Diriliş Ertuğrul dizisi ile oyunculuk kariyerinde büyük bir adım atan Engin Altan Düzyatan ve eşi, evliliğinin 6. yılını kutluyor... Şimdilerde Barbaros adlı diziyle yeniden ekranlara döneceği konuşulan oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki akşam Bebek'te bir restorandan çıkarken uğradığı tacizle gündeme geldi.

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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! İlk yorum baldızdan...

Arabasının arka koltuğuna geçerek eşinin yanına oturan Engin Altan Düzyatan'ı, yoldan geçen bir vatandaş arabasının camına vurarak kendisiyle konuşmak ve fotoğraf çektirmek istediğini söyledi. Düzyatan yemek sonrası yaşanan bu duruma bir tepki vermemeyi tercih etti ve camına vuran kişiyle yüz yüze gelmedi.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! İlk yorum baldızdan...

Yaşadığı taciz sonrasında yakışıklı oyuncu büyük bir şaşkınlık yaşarken şoförü hızla gaza basarak uzaklaştı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! İlk yorum baldızdan...

Bugün evliliklerinin 6. yılını kutlayan Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Instagram hesaplarından birlikte çekildikleri bu fotoğrafları paylaştı.

Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! İlk yorum baldızdan...

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