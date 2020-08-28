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Diriliş Ertuğrul oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar aşka geldi! İlk yorum baldızdan...

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar ile evliliğinin 6. yılını kutluyor. Sosyetik damat Düzyatan, eşi ile aşk dolu paylaşımda bulundu. Aynı zaman diliminde eşi Neslişah Alkoçlar'ın da yaptığı paylaşım dikkat çekti. Neslişah ve Engin Altan Düzyatan'ın aşk dolu paylaşımına baldız Aslışah Alkoçlar'dan yorum gecikmedi... İşte Diriliş Ertuğrul dizisi ile kariyer basamaklarında hızlı bir çıkış yakalayan Engin ve eşinin aşk paylaşımı...

28.08.2020 13:32 - Son Güncelleme: 28.08.2020 13:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





