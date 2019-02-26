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Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan üzen haber!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları ile kar tatiline gitmişti. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra bir süre işine ara vereceğini söyleyen Engin Altan Düzyatan'ın eşinden kötü haber geldi. İddiaya göre Neslişah Alkoçlar bir süredir geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyor. İşte Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın hastalığı...

26.02.2019 16:50 - Son Güncelleme: 26.02.2019 16:50
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan üzen haber!

Diriliş Ertuğrul dizisinde rol alan başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar hasta mı? Gündeme bomba gibi düştü. Neslişah Alkoçlar, bir süredir bakın hangi hastalıktan tedavi görüyormuş...

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan üzen haber!

ASLI ENVER- DİLEKSİ HASTASI

Aslı Enver, dünyaca ünlü birçok bilim adamı ve sanatçı gibi disleksi hastası…

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan üzen haber!

YILLARDIR BU HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Aslı Enver'in, dinleme, okuma, yazma, işlem yapma ve matematik öğreniminde güçlük ile kendini belli eden bir öğrenme bozukluğu yaşayan disleksi hastası olduğu ortaya çıktı. Senaryoların altını çizerek çalışan, diğer oyunculardan bir tık fazla işine konsantre olan Enver, anneannesinin rahatsızlandığı bir dönemde, kendisine emekli maaşı ile hoca tutarak, Türkçe'yi öğrenmesini sağladığı, okumasında anneannesinin büyük katkısı olduğunu sırf bu nedenle üniversite diplomasini anneannesine armağan ettiğini her fırsatta vurgular. Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan üzen haber!

SEDA SAYAN

Yıllardır tiroid bezi rahatsızlığı olan ve düzenli olarak ilaç kullanan sunucu aç kalamıyor. Yemek yemediği zaman rahatsızlanan ve başı dönen Seda Sayan hastalığına hâlâ bir çare bulabilmiş değil.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan üzen haber!

BEYAZ

Bademcikleri oldukça hassas olan şovmen boğazlarına dikkat etmediği zaman sık sık doktora gitmek zorunda kalıyor. Soğuk şeyler yiyip içemiyor.

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