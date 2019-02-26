Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan üzen haber!

YILLARDIR BU HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR

Aslı Enver'in, dinleme, okuma, yazma, işlem yapma ve matematik öğreniminde güçlük ile kendini belli eden bir öğrenme bozukluğu yaşayan disleksi hastası olduğu ortaya çıktı. Senaryoların altını çizerek çalışan, diğer oyunculardan bir tık fazla işine konsantre olan Enver, anneannesinin rahatsızlandığı bir dönemde, kendisine emekli maaşı ile hoca tutarak, Türkçe'yi öğrenmesini sağladığı, okumasında anneannesinin büyük katkısı olduğunu sırf bu nedenle üniversite diplomasini anneannesine armağan ettiğini her fırsatta vurgular. Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır.