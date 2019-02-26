Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan üzen haber!
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, geçtiğimiz günlerde eşi Neslişah Alkoçlar ve çocukları ile kar tatiline gitmişti. Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra bir süre işine ara vereceğini söyleyen Engin Altan Düzyatan'ın eşinden kötü haber geldi. İddiaya göre Neslişah Alkoçlar bir süredir geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle tedavi görüyor. İşte Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın hastalığı...
YILLARDIR BU HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR
Aslı Enver'in, dinleme, okuma, yazma, işlem yapma ve matematik öğreniminde güçlük ile kendini belli eden bir öğrenme bozukluğu yaşayan disleksi hastası olduğu ortaya çıktı. Senaryoların altını çizerek çalışan, diğer oyunculardan bir tık fazla işine konsantre olan Enver, anneannesinin rahatsızlandığı bir dönemde, kendisine emekli maaşı ile hoca tutarak, Türkçe'yi öğrenmesini sağladığı, okumasında anneannesinin büyük katkısı olduğunu sırf bu nedenle üniversite diplomasini anneannesine armağan ettiğini her fırsatta vurgular. Aslı Enver'in mücadele etmeyi başardığı ve Türkiye'nin yıldızı olmasını engelleyemediği o hastalık aynı zamanda Albert Einstein, Tom Cruise, Leonardo da Vinci gibi ünlülerde de olan bir rahatsızlıktır.