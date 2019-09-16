Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şok gerçek!
Hayranlarına büyük müjde! Engin Altan Düzyatan, dijital içerik platformu Amazon Prime'ın dizi projesiyle yeniden setlere geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla bir mekan çıkışında görülen Engin Altan Düzyatan, yapımcılık alanında ilerlemek için çalışmalara başladığını söylemişti. Ancak elde edilen bilgiye göre Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan, bu yıl Türkiye'de çeşitli projeler için anlaşmalar yapmaya hazırlanan Amazon Prime ile 2020'de yayınlanacak olan yeni bir dizi projesi için anlaşma imzaladı. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.
ENGİN ALTANDÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur.
Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir. Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır.
Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.
Diriliş Ertuğrul dizisindeki Ertuğrul Gazi karakteriyle kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve hayranları tarafından attığı her adım takip edilen Engin Altan Düzyatan'ın memleketi hakkında pek çok fikir yürütüldü. Peki Engin Altan Düzyatan'ın gerçek memleketini biliyor muydunuz? İşte Engin Altan Düzyatan ve diğer ünlü isimlerin memleketleri...