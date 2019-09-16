Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan hakkında şok gerçek!

Hayranlarına büyük müjde! Engin Altan Düzyatan, dijital içerik platformu Amazon Prime'ın dizi projesiyle yeniden setlere geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra arkadaşlarıyla bir mekan çıkışında görülen Engin Altan Düzyatan, yapımcılık alanında ilerlemek için çalışmalara başladığını söylemişti. Ancak elde edilen bilgiye göre Diriliş'in Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan, bu yıl Türkiye'de çeşitli projeler için anlaşmalar yapmaya hazırlanan Amazon Prime ile 2020'de yayınlanacak olan yeni bir dizi projesi için anlaşma imzaladı. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.

16.09.2019 11:13 - Son Güncelleme: 16.09.2019 11:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





