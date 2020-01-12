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Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hakkındaki gerçek şoke etti!

Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun,hakkındaki gerçek hayranlarını şoke etti. Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen oyuncularından biri olan Cengiz Coşkun, sevenleri tarafından merakla takip ediliyor. Korkusuz ve savaşçı yapısıyla Diriliş Ertuğrul dizisine renk katan Cengiz Coşkun'un memleketini duyan hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Cengiz Coşkun olmak üzere birbirinden ünlü yıldızların gerçek memleketleri

12.01.2020 11:33 - Son Güncelleme: 12.01.2020 11:42
Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hakkındaki gerçek şoke etti!

TURGUT ALP GERÇEKTEN VAR MI?
Tarihi kaynaklara göre Turgut Alp Osman Bey'in en yakın silah arkadaşlarından. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne göre tarihî bir şahsiyet olmayıp halk rivayetlerinde ortaya çıkan efsanevî bir kişi olduğu da ileri sürülür. Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askerî faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder. İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hakkındaki gerçek şoke etti!

KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI
Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi (725/1325). Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hakkındaki gerçek şoke etti!

Onun ayrıca İnegöl çevresinde Keşiş dağı yakınında yaşayan dervişlerden Geyikli Baba ile yakınlığına dair bazı rivayetlere rastlanır. Adı ölümünden sonra İnegöl yöresine verilmiş ve burası Turgut-ili diye anılmıştır.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hakkındaki gerçek şoke etti!

Âşıkpaşazâde, Neşrî ve diğer tarihçiler de İnegöl yöresini Turgut-ili şeklinde anar. Bu adlandırma XVI. yüzyıldan itibaren tamamen ortadan kalkmıştır.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun hakkındaki gerçek şoke etti!

İşte birbirinden ünlü yıldızların gördüğünüzde çok şaşıracağınız asıl memleketleri.

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