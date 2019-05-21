Diriliş Ertuğrul dizisinin Ertuğrul Bey'i Engin Altan Düzyatan'dan olay fotoğraf! Engin Altan Düzyatan şaşkına çevirdi

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Bey karakteri ile kariyerinin zirvesine çıkan Engin Altan Düzyatan izleyicisinin beğenisini kazandı. Diriliş Ertuğrul hayranlarını ise üzen bir haber geldi. Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren ve izleyici tarafından hayranlıkla takip edilen Engin Altan Düzyatan, bu sezon Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak. Herkes tarafından mercek altına alınan Diriliş Ertuğrul'un namı değer Ertuğrul Beyi Engin Altan Düzyatan'ın olay yaratan fotoğrafı sosyal medyanın diline düştü. Görenleri şoke eden o fotoğraf, sevilen oyuncunun hayran kitlesini harekete geçirdi. Binlerce yorum yapılan fotoğraf, herkesi çok şaşırttı. İşte Engin Altan'ın milyonları şaşkınlığa uğratan o fotoğrafı...

21.05.2019 20:32 - Son Güncelleme: 21.05.2019 20:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





