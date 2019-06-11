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Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Beyrek ile yıldızı parlayan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Yakışıklılığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek yani Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenler şaşıp kalıyor. Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahramanıdır. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Peki Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

11.06.2019 15:32 - Son Güncelleme: 11.06.2019 16:08
Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

BAMSI BEYREK KİMDİR?

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman.
Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

BAMSI BEYREK TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir. İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin en sevilen karakterlerinden Nurettin Sönmez, namıdiğer Bamsı Beyrek. 41 yaşındaki oyuncunun yıldızı Diriliş Ertuğrul ile parladı ve son dönemlerin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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