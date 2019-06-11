Diriliş Ertuğrul dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in ikizi çok şaşırttı! Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da Bamsı Beyrek ile yıldızı parlayan Nurettin Sönmez, son dönemin dikkat çeken isimleri arasında yer aldı. Yakışıklılığı ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Bamsı Beyrek yani Nurettin Sönmez, Diriliş Ertuğrul'un sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez'in öyle ünlü bir ikizi var ki görenler şaşıp kalıyor. Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azeri ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahramanıdır. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Peki Bamsı tarihte nasıl öldü? Nurettin Sönmez kimdir?

11.06.2019 15:32 - Son Güncelleme: 11.06.2019 16:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





