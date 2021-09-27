Diletta Leotta'nın sütyenli paylaşımı olay oldu! Can Yaman’la ayrıldığı konuşulan İtalyan spiker sosyal medyaya damga vurdu
Diletta Leotta sınırları zorladı sütyenli paylaşımı olay oldu! Yaşadıkları aşkla sık sık gündem olan Can Yaman ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın ayrıldığı iddia edilmişti. Ayrılık haberleriyle magazin gündemine bomba gibi düşen ikiliden Diletta Leotta, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, siyah iç çamaşırıyla çektiği bir videoyu Instagram sayfasında yayınladı. Leotta'nın paylaşımı kısa sürede gündem olarak adeta sosyal medyayı salladı. İşte Diletta Leotta'nın o paylaşımı...
27.09.2021 18:28
- Son Güncelleme: 27.09.2021 18:40
Yaşadıkları aşkla sık sık gündem olan Can Yaman ile İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın evlilik haberleri beklenirken çiftin ayrıldığı iddia edilmişti.
Ayrılık haberleriyle çok konuşulan ikiliden Diletta Leotta, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Leotta'nın sosyal medya hesabından paylaştığı iç çamaşırlı fotoğrafları olay yarattı.
Sosyal medyadaki cüretkar paylaşımlarıyla dikkat çeken Diletta Leotta'nın dekoltesini sergilediği videosu olay oldu.
Sosyal medya kullanıcısı, kısa sürede hızla yayınlan video için "Aman Can Yaman görmesin", "Can'ı mı kıskandırmaya çalışıyor?" yorumlarında bulundu.