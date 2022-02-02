Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı! Büşra Pekin’in son haline bakın ağızları açık bıraktı! Gören inanamadı ‘Bu ne hız’ dedirtti
Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı! Çok Güzel Hareketler Bunlar eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Büşra Pekin, başrolünde yer oynadığı Dilber Ay filmi için 9 kilo almıştı. Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Fazla kilolarından hızla kurtulan oyuncu ağızları açık bıraktı. Son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Pekin için 'bu ne hız?' yorumu yapıldı. İşte Büşra Pekin'in son hali...
02.02.2022 01:17
- Son Güncelleme: 02.02.2022 01:17
Çok Güzel Hareketler Bunlar eğlence programıyla tanınan Büşra Pekin, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.
Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Pekin, "Bu projede sizi en çok etkileyen ne oldu?" sorusuna "Dilber Ay'ın hikayesi çok derin bir hikaye bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Öğrenmemiz gereken, almamız gereken çok ders var" şeklinde karşılık verdi.
Oyuncu, "Dilber Ay rolüne nasıl hazırlandınız?" sorusunu ise "Youtube'da bu zamana kadar yayınlanan tüm videolarını izleyerek hazırlandım" şeklinde yanıtladı.