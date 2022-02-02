Dilber Ay rolü için 9 kilo almıştı! Büşra Pekin’in son haline bakın ağızları açık bıraktı! Gören inanamadı ‘Bu ne hız’ dedirtti

Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Pekin, "Bu projede sizi en çok etkileyen ne oldu?" sorusuna "Dilber Ay'ın hikayesi çok derin bir hikaye bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz. Öğrenmemiz gereken, almamız gereken çok ders var" şeklinde karşılık verdi.