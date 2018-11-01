Dilay Korkmaz'dan şok sözler! Loris Karius bana da mesaj attı! Dilay Korkmaz kimdir?
Loris Karius'un çapkınlıkları bitmiyor. Bir magazin programının sunucusu Dilay Korkmaz, Loris Karius'un Türkiye'ye ilk geldiğinde kendisine de mesaj attığını ancak bu durumu ifşa etmediğini anlattı. Loris Karius'un Türk kızlarına olan düşkünlüğünün sebebi oldukça merak ediliyor. Dilay Korkmaz yalnızca Loris Karius'un kendisine ilgi göstermediğini, Loris dışında başka futbolcuların da mesaj attığını dile getirdi. Peki, Dilay Korkmaz kimdir? İşte Dilay Korkmaz haberinin detayı...
1 Kasım 2018 Perşembe, 13:10:17 Güncelleme: 14:50:46
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