Dilay Korkmaz'dan şok sözler! Loris Karius bana da mesaj attı! Dilay Korkmaz kimdir?

Loris Karius'un çapkınlıkları bitmiyor. Bir magazin programının sunucusu Dilay Korkmaz, Loris Karius'un Türkiye'ye ilk geldiğinde kendisine de mesaj attığını ancak bu durumu ifşa etmediğini anlattı. Loris Karius'un Türk kızlarına olan düşkünlüğünün sebebi oldukça merak ediliyor. Dilay Korkmaz yalnızca Loris Karius'un kendisine ilgi göstermediğini, Loris dışında başka futbolcuların da mesaj attığını dile getirdi. Peki, Dilay Korkmaz kimdir? İşte Dilay Korkmaz haberinin detayı...

1 Kasım 2018 Perşembe, 13:10:17 Güncelleme: 14:50:46
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Dilay Korkmazdan şok sözler! Loris Karius bana da mesaj attı!

Bir kanalın magazin programı sunucusu Dilay Korkmaz, canlı ayında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Dilay Korkmazdan şok sözler! Loris Karius bana da mesaj attı!

Loris, Türkiye'ye ilk geldiğinde bana da DM'den mesaj attı. Ama ben onu ifşa etmedim. Adam bekar sonuçta ifşa olayı saçma geliyor.

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Dilay Korkmazdan şok sözler! Loris Karius bana da mesaj attı!

LORİS DIŞINDA BAŞKA FUTBOLCULAR DA MESAJ ATIYOR!

Sadece Loris değil Türkiye'den birçok futbolcu mesaj atıyor. Hatta bir takımdan üç, dört hatta daha fazla futbolcunun mesaj attığı bile oldu. Amaçları ne, ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamıyorum aynı takımdan mesaj atanları.

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Dilay Korkmazdan şok sözler! Loris Karius bana da mesaj attı!

Loris Karius mesaj attı ben cevap vermedim, o da başka mesaj atmadı. Adam çok yakışıklı ama ben onunla görüşmedim çünkü çok çapkın.

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Dilay Korkmazdan şok sözler! Loris Karius bana da mesaj attı!

Galatasaray, Beşiktaş ve diğer takımlardan da mesaj atanlar oldu.

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