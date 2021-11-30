Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle gecelerde! Arka Sokaklar’ın Tekin’i Onur Bay’ı unuttu gitti ’aşk acısına saygı duymuyorum’

"AŞKI BÜTÜN DUYGULARIMLA COŞKULU YAŞIYORUM"

Dilara Aksüyek, aşkla ilgili gelen bir soruya, "Aşk; gelip geçici bir his bence, zamanla sevgiye evirilebiliyorsa daha kalıcı hale gelen, sakinleyen bir his. Sevgi çok daha mühim yani. Ben çocuksu biriyim, sanırım gerçekten de böyle kalacağım. Bu yüzden sadece aşkı değil, bütün duygularımı çok coşkulu yaşıyorum" cevabını verdi.