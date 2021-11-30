Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle gecelerde! Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay'ı unuttu gitti 'aşk acısına saygı duymuyorum'
İstanbullu Gelin dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan ünlü oyuncu Dilara Aksüyek bir süre önce Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin karakteriyle hafızalara kazınan Onur Bay ile aşk yaşıyordu. Çift aralarında 9 yaşı sorun etmediklerini söylemiş ve aşklarına doludizgin devam etmişti. Ancak olaylı başlayan aşk olaylı bitmişti. Ve Dilara Aksüyek yeniden aşık. Yeni sevgilisiyle geceler görüntülenen Dilara Aksüyek önce kendilerini görüntüleyen muhabirlere sitem etse de açıklama yapmaktan da kendisini alıkoyamadı.
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Tekin rolüyle hafızalara kazınan Onur Bay ile meslektaşı Dilara Aksüyek, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırdı. Bay'ı çabuk unutan Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülenince panikledi.
Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, "Arka Sokaklar" dizisinin 'Tekin'i Onur Bay'a gönlünü kaptırmıştı. Aralarındaki yaş farkıyla çok konuşulan Dilara Aksüyek (33) ile Onur Bay (25)'ın bir dargın bir barışık ilişkisi bitti.
"AŞKI BÜTÜN DUYGULARIMLA COŞKULU YAŞIYORUM"
Dilara Aksüyek, aşkla ilgili gelen bir soruya, "Aşk; gelip geçici bir his bence, zamanla sevgiye evirilebiliyorsa daha kalıcı hale gelen, sakinleyen bir his. Sevgi çok daha mühim yani. Ben çocuksu biriyim, sanırım gerçekten de böyle kalacağım. Bu yüzden sadece aşkı değil, bütün duygularımı çok coşkulu yaşıyorum" cevabını verdi.