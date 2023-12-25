Dilan Polat’la aynı sitede oturan Seda Üren lüks evinin kapılarını açtı! Saray yavrusunu andıran evine bakın! “Dilan gelmeden 1 yıl önce...”

2. Sayfa'ya konuşan Üren, adres karışıklığı nedeniyle yaşadığı sıkıntılı geceyi canlı yayında anlatmıştı. Üren, şu ifadeleri kullanmıştı: "Dilan siteye gelmeden 1 yıl önce 'Aşkım oradan ev aldım, geliyorum' diyerek mesaj atmıştı. Ben de 'komşun olarak ne ihtiyacın varsa buradayım' demiştim. Ben Dilan'ı çok eski tanıyorum. Doğum fotoğraflarım, 8 aylık hamile fotoğraflarım, çocukların doğum 2 ve 4 yaş fotoğraflarını şu an oturduğu evde çekmişti"

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"GECENİN İKİSİNDE POLİS GELDİ"

"Baskın zamanı giriş çıkışlarda polisler falan oluyordu. Bir keresinde gecenin ikisinde kapı çaldı. Onlar daha üstte bir blokta oturuyorlar. Villaların numaraları var, başında da harfler var. Kargoda falan da karışıyormuş. Savcı demiş ki, 'gidin ve burada oturmadığına dair yazılı tutanak alın' Sağ olsunlar. Çok da kibar davrandılar. Burada gözüküyor adresleri, karışıklık oluyor. Yan komşumuzu da şahit olarak getirdiler"