Dilan Polat'ın ultra lüks evine bakın! Tahliye kararı sonrası yeniden gündem oldu! Evin içinde hamam bile var...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, yaptığı çarpıcı açıklamalar ve lüks yaşam tarzıyla magazin ve finans dünyasının merkezinde yer alıyor. "1 günde 750 bin lira harcıyorum" ve "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" gibi açıklamalarıyla dikkat çeken Polat, sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırmıştı. Dilan Polat'ın ultra lüks yaşamı, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriliyordu. Bu kez Polat'ın ultra lüks evine dair detaylar gündemde. İşte Dilan Polat'ın lüks evi...