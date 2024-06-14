Dilan Polat'ın ultra lüks evine bakın! Tahliye kararı sonrası yeniden gündem oldu! Evin içinde hamam bile var...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Dilan Polat, yaptığı çarpıcı açıklamalar ve lüks yaşam tarzıyla magazin ve finans dünyasının merkezinde yer alıyor. "1 günde 750 bin lira harcıyorum" ve "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" gibi açıklamalarıyla dikkat çeken Polat, sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandırmıştı. Dilan Polat'ın ultra lüks yaşamı, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriliyordu. Bu kez Polat'ın ultra lüks evine dair detaylar gündemde. İşte Dilan Polat'ın lüks evi...
Dilan Polat'ın ultra lüks yaşamı, özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla gözler önüne seriliyordu. Lüks arabalar, pahalı aksesuarlar ve zengin yaşam tarzı, takipçileri tarafından sıkça merak konusu olmuştu. Ancak, bu kez Polat'ın ultra lüks evi gündemde. İşte o evin şaşırtıcı detayları...
4 Kasım'dan bu yana kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarıyla cezaevinde olan Dilan Polat, milyonlar tarafından merakla takip edilmeye devam ediliyor.
Tutuklanmadan önce onlarca kez sosyal medyada evinin şovunu yapan Dilan Polat'a büyük şok kara kutusu Şule'den gelmişti.