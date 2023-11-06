Milan ve Nilda'nın akıbeti ne oldu? Dilan Polat ve Engin Polat'ın çocukları ne olacak, devlet korumasına mı alındılar?

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Geçtiğimiz günlerde kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelen Dilan ve Engin Polat çifti, gözaltına alındı. Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşam tarzlarıyla dikkat çeken çift, MASAK raporları ve güzellik merkezi baskınlarıyla inceleme altına alınmıştı.Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu ve Engin Polat'ın erkek kardeşi de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Hatta Engin Polat'ın 76 yaşındaki anneannesi de gözaltına alındı, ancak sağlık durumları sebebiyle serbest bırakıldı. Çiftin adliyeye sevk edilmesinin ardından çocuklara ne olacağı ise merak konusu oldu. Bu olayın ardından özellikle Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında, Polat çiftinin çocuklarının durumu hakkında endişeli paylaşımlar yoğunlaştı. Birçok kişi, çocukların devlet koruması altına alınması gerektiğini savundu. Peki, Milan ve Nilda devlet korumasına mı alndı? İşte detaylar...